Ricostruzione post alluvione un progetto da 2 milioni di euro | al via i lavori sulla provinciale Predappio - Meldola

Sono iniziati i lavori di ricostruzione sulla provinciale Predappio - Meldola, un progetto da 2 milioni di euro. Dopo le bonifiche belliche, si interviene per migliorare la sicurezza e ripristinare la strada danneggiata dall’alluvione del maggio 2023, assicurando un intervento tempestivo e strategico per il territorio.

Sono iniziati questa settimana, dopo il completamento delle bonifiche belliche, i lavori per il miglioramento della sicurezza e il ripristino della “Predappio - Rocca delle Caminate - Meldola”, strada provinciale danneggiata dall'alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

