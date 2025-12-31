Cremona ricercato da dieci anni | latitante rintracciato in un motel e arrestato

Cremona, 31 dicembre 2025 – Dopo dieci anni di latitanza, un uomo romeno di 45 anni è stato rintracciato e arrestato in un motel alle porte della città. Ricercato per aver commesso reati di lesioni aggravate, violenza privata e detenzione di armi, doveva scontare una condanna definitiva di oltre otto anni. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di catturare il sospetto, assicurandolo alla giustizia.

Cremona, 31 dicembre 2025 - Era in un motel alle porte della città, il 45enne romeno ricercato perché doveva scontare una pena definitiva di otto anni e otto mesi per lesioni aggravate, violenza private e detenzione di armi e munizioni. L’uomo, quando è stato fermato dagli uomini della Squadra volante della Questura di Cremona era in compagnia di un connazionale, aveva con sé una modica quantità di cocaina e un’accetta nel bagagliaio della macchina. Lo straniero, pluripregiudicato, come detto, è stato intercettato d a personale della Squadra Volanti della Questura di Cremona all’interno di un motel situato appena fuori città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

