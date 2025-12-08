Provano una rapina da 40mila euro a una sala slot e sequestrano una dipendente | arrestati 2 rapinatori

8 dic 2025

Nella mattinata dell’8 dicembre, a San Zeno Naviglio, due uomini hanno tentato una rapina da 40.000 euro in una sala slot, sequestrando una dipendente. L'intervento dei carabinieri ha portato all’arresto dei responsabili, garantendo la sicurezza e la restituzione del denaro.

I carabinieri hanno arrestato due uomini che nella mattinata dell'8 dicembre hanno provato a rapinare una sala slot a San Zeno Naviglio (Brescia). Un addetto alla sicurezza e una dipendente sarebbero stati minacciati con un coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

