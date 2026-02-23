Esercitazione di protezione civile per ricerca dispersi e recupero feriti in zone impervie | FOTO

Una esercitazione di protezione civile ha simulato il ritrovamento di dispersi e il soccorso di feriti in aree impervie a Castel di Sasso, a causa di un evento improvviso. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha coordinato le operazioni, coinvolgendo anche altri gruppi locali e una ditta specializzata in tecniche di salvataggio. L’attività ha previsto l’utilizzo di attrezzature specifiche e ha coinvolto diversi volontari, che hanno messo alla prova le proprie competenze sul campo.

Nella giornata di ieri Castel di Sasso ha ospitato una complessa esercitazione di ricerca di dispersi e recupero feriti in territori impervi, organizzata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile con la collaborazione di TDB Italia e dei gruppi comunali di San Prisco, Caiazzo, Recale, Dragoni.