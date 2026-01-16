Sono iniziati i lavori di restyling dello stadio comunale

Tutto pronto per l’inizio dei lavori di ammodernamento dello stadio comunale “Leone Vignali“ di Massarosa, dove per altro la prima squadra cittadina sta ottenendo ottimi risultati (prima in classifica lanciatissima e campione d’inverno nel campionato di Seconda categoria Toscana, girone A). Dopo l’arrivo delle risorse ottenute sul bando regionale per gli impianti sportivi, il restyling del Comunale di Massarosa può ora partire: consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati in particolare al miglioramento e alla riqualificazione del sistema degli impianti, all’efficientamento energetico ed all’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via ai lavori allo stadio. Il restyling dell’impianto costerà circa 400mila euro

