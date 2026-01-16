Via ai lavori allo stadio Il restyling dell’impianto costerà circa 400mila euro
Sono iniziati i lavori di restyling dello stadio comunale
Tutto pronto per l’inizio dei lavori di ammodernamento dello stadio comunale “Leone Vignali“ di Massarosa, dove per altro la prima squadra cittadina sta ottenendo ottimi risultati (prima in classifica lanciatissima e campione d’inverno nel campionato di Seconda categoria Toscana, girone A). Dopo l’arrivo delle risorse ottenute sul bando regionale per gli impianti sportivi, il restyling del Comunale di Massarosa può ora partire: consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati in particolare al miglioramento e alla riqualificazione del sistema degli impianti, all’efficientamento energetico ed all’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Lavori allo Stadio Arechi: si inizia dalla Curva Nord, anche De Luca allo start dell'intervento
Leggi anche: Conclusi i lavori di restyling al PalaCattani: "Un impianto rinnovato per le nostre realtà sportive"
Via ai lavori allo stadio. Il restyling dell’impianto costerà circa 400mila euro; Mercato rionale del Franchi spostato per i lavori allo stadio; Riqualificazione dello stadio. Dopo le tensioni arriva la svolta. Pronti i fondi da oltre 2 milioni; Stadio Rocchi, concluso il restyling: il 16 gennaio la riconsegna al Comune.
Via ai lavori allo stadio. Il restyling dell’impianto costerà circa 400mila euro - Tutto pronto per l’inizio dei lavori di ammodernamento dello stadio comunale “Leone Vignali“ di Massarosa, dove per altro la ... msn.com
Stadio Menti, al via gli ultimi lavori per la riapertura della Curva Azzurra - Sono iniziati gli ultimi interventi necessari alla riapertura al pubblico della Curva Azzurra dello stadio Romeo Menti, chiusa dal 2010. vicenzatoday.it
Riqualificazione dello Stadio Comunale di Massarosa consegnati i lavori, via al cantiere Dopo l’arrivo delle risorse ottenute sul bando regionale per gli impianti sportivi il restyling dello Stadio Comunale di Massarosa può partire. Consegnati alla ditta aggiud facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.