Lavori fermi a piazza del Comune | Soldi finiti mancano 400mila euro per i lastroni

Viterbotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tornato a discutere dei lavori di rifacimento della pavimentazione in lastroni di peperino di piazza del Comune durante l’ultima seduta del consiglio comunale a Viterbo. L'attenzione si è concentrata sullo stato di avanzamento dell'opera e sulle coperture finanziarie necessarie per il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

