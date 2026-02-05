Riapertura parziale della strada tra Contrada e Avellino dopo la frana di gennaio

Dopo mesi di chiusura, la strada tra Contrada e Avellino riapre oggi al traffico. La strada provinciale SR 88 torna percorribile con senso unico alternato, dopo la frana di gennaio che aveva bloccato completamente il traffico. I lavori di messa in sicurezza si sono conclusi e ora i mezzi possono riprendere a transitare, anche se per il momento solo in una direzione. La riapertura rappresenta un passo avanti, ma resta da monitorare la stabilità del versante.

Strada provinciale SR 88 Contrada-Avellino, oggi – giovedì 5 febbraio – riapre al traffico con senso unico alternato. Il presidente Buonopane: "Nei tempi stabiliti completeremo l'intervento"

