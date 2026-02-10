Oscar De Summa indaga la magia di legami indissolubili nel nuovo spettacolo Rette parallele sono l’amore e la morte

Da forlitoday.it 10 feb 2026

Venerdì sera, Oscar De Summa torna sul palco con il suo nuovo spettacolo

Dopo la “Trilogia della provincia” (Diario di provincia, Stasera non sono in vena e La sorella di Gesù Cristo), venerdì 13 febbraio (inizio ore 21) Oscar De Summa torna in scena e parte ancora una volta dalla sua terra, da un ricordo, per raccontare la storia di una donna scomparsa troppo giovane.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Le rette parallele di Oscar De Summa, metafora della vita

Stasera alle 21, al teatro Rasi di Ravenna, va in scena “Rette parallele” di Oscar De Summa, nell’ambito della stagione teatrale 2025-2026.

Alla ricerca del valore della vita, a Pavullo le "Rette Parallele" di De Summa

