Oscar De Summa indaga la magia di legami indissolubili nel nuovo spettacolo Rette parallele sono l’amore e la morte

Venerdì sera, Oscar De Summa torna sul palco con il suo nuovo spettacolo

Dopo la “Trilogia della provincia” (Diario di provincia, Stasera non sono in vena e La sorella di Gesù Cristo), venerdì 13 febbraio (inizio ore 21) Oscar De Summa torna in scena e parte ancora una volta dalla sua terra, da un ricordo, per raccontare la storia di una donna scomparsa troppo giovane.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Oscar De Summa

Stasera alle 21, al teatro Rasi di Ravenna, va in scena “Rette parallele” di Oscar De Summa, nell’ambito della stagione teatrale 2025-2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pagani | Scenari pagani 2026 Ecco lo special dedicato al secondo appuntamento del cartellone 2026 con Oscar De Summa protagonista in scena con La sorella di Gesucristo, uno spettacolo intenso e coinvolgente che ha emozionato il pubblico della rasseg - facebook.com facebook