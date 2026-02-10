Oscar De Summa indaga la magia di legami indissolubili nel nuovo spettacolo Rette parallele sono l’amore e la morte
Venerdì sera, Oscar De Summa torna sul palco con il suo nuovo spettacolo
Dopo la “Trilogia della provincia” (Diario di provincia, Stasera non sono in vena e La sorella di Gesù Cristo), venerdì 13 febbraio (inizio ore 21) Oscar De Summa torna in scena e parte ancora una volta dalla sua terra, da un ricordo, per raccontare la storia di una donna scomparsa troppo giovane.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Le rette parallele di Oscar De Summa, metafora della vita
Stasera alle 21, al teatro Rasi di Ravenna, va in scena “Rette parallele” di Oscar De Summa, nell’ambito della stagione teatrale 2025-2026.
Alla ricerca del valore della vita, a Pavullo le "Rette Parallele" di De Summa
Pagani | Scenari pagani 2026 Ecco lo special dedicato al secondo appuntamento del cartellone 2026 con Oscar De Summa protagonista in scena con La sorella di Gesucristo, uno spettacolo intenso e coinvolgente che ha emozionato il pubblico della rasseg - facebook.com facebook
