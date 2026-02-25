Restyling di via Argiro accelerata nei lavori | Aperta fascia pedonale nei primi due isolati

Per completare gli interventi, nella parte della strada che si affaccia su corso Vittorio Emanuele, si attendono le rifiniture sulle fasce laterali. Gli operai sono all'opera sugli altri isolati. Procedono le attività di riqualificazione anche su via Manzoni “Le lavorazioni nel tratto centrale del secondo isolato di via Argiro (da lato di corso Vittorio Emanuele) sono concluse. I primi due isolati, quelli con le basole antiche e vulcaniche, hanno preso forma e si possono ammirare nella loro bellezza. Le lavorazioni proseguono sulle fasce laterali, ma già qualche occupazione si vede con dei tavoli posizionati per godersi questi due isolati riqualificati". Sono queste le parole con cui l'assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, ha commentato la progressione degli interventi nella strada del centro di Bari, oggetto in questi mesi di un significativo restyling. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche:

Via Argiro, l'assessore Scaramuzzi tranquillizza i commercianti: "Completati i due isolati più complicati"

Il cantiere di via Manzoni: da lunedì lavori sui primi due isolati da piazza Garibaldi

Argomenti discussi: Via Argiro, l'assessore Scaramuzzi tranquillizza i commercianti: Completati i due isolati più complicati; Riprendono le proteste in Iran studenti in piazza | Morte al dittatore.

Restyling di via Argiro, accelerata nei lavori: Aperta fascia pedonale nei primi due isolatiPer completare gli interventi, nella parte della strada che si affaccia su corso Vittorio Emanuele, si attendono le rifiniture sulle fasce laterali. Gli operai sono all'opera sugli altri isolati. Proc ... baritoday.it

Cantieri, restyling via Argiro e via Manzoni: commercianti denunciano calo vendite del 50% e licenziamentiLamentano un calo negli affari del 50 per cento, sono scattati anche i primi licenziamenti di personale e la qualità della vita da ingabbiati dietro le transenne ... quotidianodipuglia.it

Un calo negli affari del 50% e i primi licenziamenti di personale, la qualità della vita da “ingabbiati dietro le transenne”. I lavori per il restyling di via Argiro a Bari non stanno procedendo come l’amministrazione sperava - facebook.com facebook