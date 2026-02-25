Residenze false e sovraffollamento | scoperti a Monfalcone oltre 40 furbetti

Operazione congiunta tra carabinieri e polizia locale a Monfalcone. Oltre venti persone cancellate dai registri anagrafici, erano irreperibili ma risultavano residenti Risultavano residenti in un palazzo ma erano irreperibili e sono stati cancellati dai registri anagrafici, come contrasto al fenomeno delle “residenze di facciata”, altri sono stati multati per situazioni di sovraffollamento. In tutto oltre 40 le persone che a Monfalcone sono state colte a commettere irregolarità anagrafiche e abitative durante i controlli straordinari congiunti della polizia locale e dei carabinieri. Un nuovo servizio attuato nelle giornate del 13 e 20 febbraio scorsi. Nel centro cittadino sono intervenuti sei carabinieri e sei operatori della polizia locale, che hanno controllato 11 unità abitative, individuate attraverso un'analisi preventiva. Sono stati identificati in tutto 55 soggetti, di cui 43 erano in una situazione di irregolarità in due filoni principali: il contrasto alle “residenze di facciata” e il sovraffollamento abitativo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Quindici, processo sulle false residenze alle amministrative 2020: in aula il luogotenente dei CarabinieriA Quindici, nel processo sulle false residenze alle elezioni del 2020, è comparso oggi in tribunale il luogotenente dei Carabinieri.

Rifiuti, scoperti 181 evasori totali. Ispettori in campo contro i furbetti, nuova stretta: aumentano i controlliA Firenze, il fatto che siano stati scoperti 181 evasori totali dimostra quanto siano attivi i controlli contro chi abbandona i rifiuti senza regolare autorizzazione.