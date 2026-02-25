Resident Evil Sony dà carta bianca al regista Zach Cregger per reinventare il franchise da zero

Per riportare Resident Evil al cinema, Sony affida il progetto a Zach Cregger e gli concede una libertà creativa raramente vista in produzioni di questo peso industriale. Sony affida a Zach Cregger il reboot di Resident Evil concedendogli totale libertà creativa. Un nuovo punto di partenza, lontano dal passato cinematografico del franchise, pensato per una nuova generazione e ispirato all'horror puro. Quando si parla di reboot, spesso si intende una riorganizzazione prudente di elementi già noti. Nel caso di Resident Evil, invece, la parola chiave sembra essere "azzeramento". Dopo il successo di Weapons, Zach Cregger si è visto affidare da Sony non solo la regia del nuovo film, ma un controllo creativo totale sull'intero progetto. Un assegno da 20 milioni di dollari e, soprattutto, una fiducia che ha pochi precedenti recenti nel cinema mainstream. A confermarlo è Oliver Berben, CEO di Constantin Film, che ha definito il film una "configurazione completamente nuova" del franchise, "molto lontana da tutto ciò che è stato finora associato a Resident Evil, semplicemente perché Zach Cregger ha uno stile tutto suo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e HamiltonDurante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton.

Temi più discussi: Vuoi il massimo da Resident Evil Requiem? Tutti i preordini, bonus e versioni speciali; Resident Evil Requiem protagonista del nuovo Creator’s Voice di Nintendo; Bloodborne Remake era in sviluppo presso Bluepoint Games?; I 21 migliori giochi per PS5 da provare adesso, da God of War: Ragnarök a Resident Evil.

Resident Evil: la Sony annuncia la data d'uscita del nuovo film con Kaya ScodelarioRicordiamo che la regia del progetto è stata affidata a Johannes Roberts (47 metri). Del cast principale fanno parte Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal ... badtaste.it

