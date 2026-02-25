La stampa internazionale ha parlato chiaro: Resident Evil Requiem è uno dei titoli più apprezzati dell’anno. Le recensioni pubblicate nelle ultime ore descrivono un horror di altissimo livello, capace di convincere critica e pubblico con voti stellari e numerosi punteggi pieni. Tra 1010, 9.5 e 9, il nuovo capitolo della saga si candida con forza alla corsa per il “Game of the Year”. Le poche critiche emerse non sembrano aver intaccato la solidità dell’esperienza complessiva. E i numeri aggregati confermano un’accoglienza entusiastica. Secondo i principali aggregatori, il gioco viaggia su una media altissima: 90 su OpenCritic e 88 su Metacritic, numeri che lo collocano tra le produzioni meglio recensite dell’anno. Su OpenCritic spiccano tantissimi punteggi massimi e voti nella fascia del 9, con solo una manciata di recensioni sull’8 e appena due che scendono verso il 7. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Requiem ha convinto la stampa internazionale con voti stellari

Leggi anche:

Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e Hamilton

Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem: trailer in italiano (sottotitoli)

Temi più discussi: Quante ore servono per finire la storia di Resident Evil Requiem?; Occhio agli spoiler di Resident Evil Requiem: il finale è già trapelato in rete a più di una settimana dal lancio; Resident Evil Requiem spremerà le tecnologie di NVIDIA: con lui altri 3 titoli; Resident Evil Requiem ci fornisce gli orari di uscita.

Resident Evil: Requiem ci ricorda cosa vuol dire avere paura | RecensioneLa recensione di Resident Evil Requiem, il nono capitolo della saga zombie di Capcom che chiude una storia durata 30 anni. player.it

Recensione Resident Evil Requiem, la fine di un'era?Abbiamo giocato Resident Evil: Requiem, capitolo finale della saga di survival horror targata Capcom: leggi la recensione! spaziogames.it

Resident Evil Requiem, la recensione x.com

Il bilanciamento narrativo non è perfetto, ma Requiem pad alla mano è un horror che sa esattamente cosa vuole essere (e non essere). https://gametimers.it/resident-evil-requiem-il-ritorno-di-leon-e-grace-recensione-ps5/ - facebook.com facebook