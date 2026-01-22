Leggermente apre il 2026 con una delle attrici più poliedriche del cinema italiano contemporaneo
Il 2026 si apre con l’attesa di una serata dedicata al teatro e alla recitazione. Venerdì 23 gennaio alle 21, il Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà Roberta Mattei, attrice nota per la sua versatilità e profondità interpretativa nel cinema italiano contemporaneo. Un appuntamento che invita a riscoprire la forza delle performance teatrali e cinematografiche in un contesto culturale di rilievo.
Leggermente apre il nuovo anno con l'arrivo, venerdì 23 gennaio alle 21 sul palco del Teatro Splendor di San Daniele del Friuli, di Roberta Mattei, una delle attrici più intense e poliedriche del cinema italiano contemporaneo. Il percorso artistico di Roberta Mattei rappresenta una traiettoria.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: La 18ª edizione del Festival del Cinema italiano di Madrid si apre il 1 dicembre al Cines Callao con omaggi ai protagonisti del cinema italiano
Leggi anche: Atmosfere rarefatte e grande attenzione alle psicologie femminili. Per questi film è una delle registe più acclamate del cinema d'autore contemporaneo
Argomenti discussi: Fabio Geda apre il 2026 di Leggermente: sala piena a Lecco per La casa dell’attesa; Il logo di Google è leggermente cambiato, trova le differenze; Cheap slip contenitivi donna 2026 Slip medio leggermente contenitivo anche per attivit; ETNA - COMUNICATO DI ATTIVITA' VULCANICA del 12-01-2026 ora locale 19:03 (18.03 UTC ). L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo comunica che negli ultimi giorni, successivamente all'invio del Comunicato del 9 gennaio 202.
Fabio Geda apre il 2026 di Leggermente: sala piena a Lecco per La casa dell’attesaGrande partecipazione all’incontro con lo scrittore Reportage sull’Angola: un dialogo intenso su cura, bellezza e impegno umanitario, seguito da numerosi interventi del pubblico. LECCO – Grande partec ... msn.com
C’è un momento preciso in cui la realtà deraglia leggermente. Succede quando un gatto, anziché miagolare, apre la bocca e… abbaia. È quello che accade in un breve video che ha per protagonista Sage, una gatta dagli occhi verdi che, davanti alla sua mam facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.