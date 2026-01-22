Leggermente apre il 2026 con una delle attrici più poliedriche del cinema italiano contemporaneo

Il 2026 si apre con l’attesa di una serata dedicata al teatro e alla recitazione. Venerdì 23 gennaio alle 21, il Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà Roberta Mattei, attrice nota per la sua versatilità e profondità interpretativa nel cinema italiano contemporaneo. Un appuntamento che invita a riscoprire la forza delle performance teatrali e cinematografiche in un contesto culturale di rilievo.

