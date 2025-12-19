I nostri emendamenti al bilancio ignorati e bocciati di proposito

In vista del Consiglio comunale sul Bilancio, la maggioranza ha cercato di limitare gli emendamenti e gli ordini del giorno, riducendo al minimo il tempo in aula. Tuttavia, i nostri emendamenti sono stati ignorati e bocciati di proposito, dimostrando una mancanza di ascolto e trasparenza nelle decisioni che riguardano il futuro della comunità.

Il bilancio e gli emendamenti. "Nei giorni prima del Consiglio comunale sul Bilancio, la maggioranza ha fatto di tutto per arrivare a una riduzione degli emendamenti e degli ordini del giorno per stare in aula meno possibile. Abbiamo rifiutato questa trattativa perché tutti gli atti da noi presentati sono di sostanza e di merito, dai servizi educativi alla sicurezza urbana, dalle tasse alla riqualificazione di parti di città, solo per fare degli esempi". Il commento è della Città delle persone. "La maggioranza che sostiene Conti, oggi, ha detto esplicitamente di non aver preso in considerazione i nostri atti, deliberatamente ignorati e bocciati in massa, non degnandosi neanche di intervenire nel merito durante il dibattito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

