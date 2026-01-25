Registro elettronico ritardi degli alunni e obblighi di verità | cosa può succedere se ometto o dimentico di segnare il ritardo?

Il registro elettronico è uno strumento fondamentale per la corretta gestione delle presenze in classe. Omettere di registrare un ritardo o alterare l’orario reale può comportare conseguenze amministrative e giuridiche per i docenti. In questo articolo si approfondiscono le implicazioni di tali comportamenti, le responsabilità e gli obblighi di verità, alla luce delle normative vigenti e delle segnalazioni ricevute da genitori.

Tali prassi, talvolta giustificate come “organizzative”, non trovano alcun fondamento normativo e risultano incompatibili con la natura giuridica del registro elettronico. Il registro di classe e il registro del docente, sia in formato cartaceo sia elettronico, sono atti pubblici. La funzione del registro è certificativa: documenta fatti oggettivi avvenuti nell’esercizio della pubblica funzione docente. Il registro di classe e il registro del docente, sia cartacei sia elettronici, sono atti pubblici.La loro funzione non è pedagogica né disciplinare, ma certificativa: attestano fatti storici oggettivi avvenuti nell’esercizio della pubblica funzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

