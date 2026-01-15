Il 69% degli studenti ha ricevuto compiti durante le vacanze | l’uso del registro elettronico non si ferma neanche a Natale

Durante le vacanze di Natale, il 69% degli studenti ha ricevuto compiti tramite il registro elettronico, dimostrando che l’utilizzo di questa piattaforma non si interrompe nemmeno durante le festività. Secondo una recente indagine di Skuola.net, molte famiglie e studenti continuano a gestire e monitorare le attività scolastiche anche durante il periodo di pausa, evidenziando l’importanza della digitalizzazione nel percorso di apprendimento.

