Il 69% degli studenti ha ricevuto compiti durante le vacanze | l’uso del registro elettronico non si ferma neanche a Natale
Durante le vacanze di Natale, il 69% degli studenti ha ricevuto compiti tramite il registro elettronico, dimostrando che l’utilizzo di questa piattaforma non si interrompe nemmeno durante le festività. Secondo una recente indagine di Skuola.net, molte famiglie e studenti continuano a gestire e monitorare le attività scolastiche anche durante il periodo di pausa, evidenziando l’importanza della digitalizzazione nel percorso di apprendimento.
Molti studenti hanno affrontato le vacanze di Natale con una serie di esercizi da svolgere. Secondo una rilevazione condotta da Skuola.net, il 69% degli alunni delle scuole medie e superiori ha ricevuto almeno una parte dei compiti durante il periodo festivo, spesso tramite strumenti digitali come registro elettronico, mail o chat. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scuole chiuse ma registri elettronici aperti: 7 studenti su 10 hanno ricevuto i compiti durante le vacanze.
