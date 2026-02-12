Potenziamento infrastrutturale e logistica più strutturata | approvato il Piano operativo triennale del porto

Si chiude con una delibera del Comitato di gestione l’iter di approvazione del nuovo Piano operativo triennale del porto. Il documento, che riguarda il periodo 2026-2028, punta a rafforzare le infrastrutture e la logistica, rendendo più strutturata l’organizzazione del porto del Mare Adriatico centro settentrionale.

Il presidente dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo: "Le previsioni dell’attuale piano regolatore sono state in gran parte attuate o lo saranno entro il 2026 e si cominciano già a raccoglierne i risultati" Si è concluso con la delibera del Comitato di gestione l’iter di approvazione del nuovo Piano operativo triennale (Pot) 2026-2028 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale. Un documento strategico che, per il momento storico in cui nasce e per la indubbia complessità della situazione internazionale che il Paese sta attraversando, si differenzia dai precedenti e affronta una nuova e diversa fase di sviluppo del porto di Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Giunta di Catanzaro ha dato il via libera al piano triennale per le infrastrutture e i servizi pubblici.

