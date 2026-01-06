Regione Campania Fico incontra gli assessori il primo nodo è il bilancio | In giunta entro fine mese

In Campania, il nuovo governo regionale si prepara a definire il bilancio. Ieri mattina, a Santa Lucia, si è svolto il primo incontro tra gli assessori, un momento di confronto volto a stabilire le priorità e le linee guida per il lavoro futuro. L’obiettivo è arrivare a una delibera di bilancio entro la fine del mese, segnando l’avvio di un percorso condiviso per la gestione delle risorse della regione.

Non una giunta ma quello che in gergo calcistico viene definito «fare spogliatoio». È il primo incontro, ieri mattina a Santa Lucia, di tutti i componenti della squadra del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regione Campania. Fico incontra gli assessori, il primo nodo è il bilancio: «In giunta entro fine mese» Leggi anche: Niente giunta, Fico incontra gli assessori per caffè e sfogliatelle Leggi anche: Regione Campania, Roberto Fico nomina la sua giunta: 10 assessori. Il vice è il dem Mario Casillo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il presidente Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale; Il presidente Fico ha presentato il programma di governo al Consiglio regionale; Campania, Fico lunedì incontra gli assessori: c’è il caso dell’ex sindaco Cuomo; Regione Campania, le grane del presidente Fico: Cuomo assessore differito dallo stop della prefettura. Regione Campania. Fico incontra gli assessori, il primo nodo è il bilancio: «In giunta entro fine mese» - Non una giunta ma quello che in gergo calcistico viene definito «fare spogliatoio». ilmattino.it

REGIONE - Fico incontra componenti Giunta regionale - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della Giunta regionale. casertafocus.net

Regione, Fico incontra gli assessori: “Avanti con spirito di squadra” - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della Giunta regionale. ntr24.tv

Regione Campania - facebook.com facebook

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della giunta regionale. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.