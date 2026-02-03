Mercoledì 4 febbraio 2026 a Reggio Emilia il cielo sarà nuvoloso e le temperature scenderanno rispetto ai giorni scorsi. La giornata sarà fredda e si sentirà il calo di temperatura già al mattino. Non sono previste piogge, ma il vento sarà moderato. La città si prepara a un giorno più freddo del solito, con il termometro che si ferma poco sopra lo zero.

Il meteo di mercoledì 4 febbraio 2026 a Reggio Emilia prevede temperature in calo rispetto alle precedenti giornate. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da un clima più freddo, con un aumento della umidità e possibili piogge sparse. Il dato meteorologico è fornito da fonti ufficiali locali, e riguarda specificatamente la città di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna. Le previsioni indicano che il tempo non sarà stabile, con un andamento che favorisce l'insorgere di condizioni più fredde rispetto ai giorni precedenti. La variazione climatica è dovuta a una massa d'aria fredda proveniente dal nord, che influisce sulle temperature locali.

© Ameve.eu - Previsioni meteo del giorno: temperture in calo a Reggio Emilia, mercoledì 4 febbraio 2026

Previsioni meteo per Reggio Calabria: dopo un temporaneo miglioramento tra mercoledì e giovedì, è previsto un nuovo peggioramento nel weekend, con un calo delle temperature e condizioni di maltempo in arrivo sulla regione.

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un aumento delle temperature e correnti artiche in arrivo, con un vortice depressionario in formazione sull'Italia.

