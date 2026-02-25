Il Comitato SiSepara esprime forte apprezzamento e sostegno all’appello degli avvocati del Valdarno

Arezzo, 25 febbraio 2026 – L’argomento inerente al Referendum, oramai prossimo, sulla Riforma della Giustizi a ha avuto una risonanza ed evoluzione importanti in queste settimane. Molti risvolti della questione hanno però portato ad un livello di discussione e di scontro che nulla ha a che fare con la materia stessa oggetto del referendum. In questo senso il Comitato SìSepara ha apprezzato moltissimo il fatto che ben 32 avvocati del Valdarno hanno sentito la necessità di condividere e far conoscere all’opinione pubblica la loro posizione in merito al referendum. “La voce degli avvocati che più di tutti subiscono, insieme ai loro assistiti, i meccanismi che regolano attualmente la magistratura, – dichiara Stefano Magi, coordinatore del Comitato SìSepara nella sua espressione locale di Montevarchi – è una ulteriore conferma del percorso che abbiamo deciso di intraprendere da oltre un mese, consci della necessità di diffondere tutte le informazioni utili a far conoscere la materia ai cittadini elettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mattarella rilancia il referendum: Cnf esprime forte apprezzamento.Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza del referendum, suscitando l'interesse del Consiglio Nazionale Forense.

«Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo esprime la propria vicinanza e solidarietà all’Avv. Piero Melani Graverini»Questa mattina il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo ha deciso di esprimere pubblicamente la propria vicinanza all’Avv.