A Montevarchi è stato costituito il Comitato locale “SiSepara!”, in preparazione al referendum sulla riforma della Giustizia previsto per la prossima primavera. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi e presieduta dall’Avv., si inserisce nel percorso di informazione e confronto sul tema, coinvolgendo le realtà locali. La nascita del comitato rappresenta un passo importante nel dialogo tra cittadini e istituzioni in vista della consultazione referendaria.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – In vista del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia previsto per la prossima primavera, a Montevarchi è stato costituito il Comitato locale SiSepara!, articolazione territoriale del Comitato Nazionale promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi e presieduto dall’Avv. Gian Domenico Caiazza. A coordinare il gruppo locale è Stefano Magi, affiancato dai promotori Vincenzo Caciulli, Federica Cioni, Emilio Mantovani, Antonio Perferi e Mario Sereni. Il Comitato SiSepara! nasce con l’obiettivo di alimentare informazione e dibattito pubblico sul referendum, proponendo una valutazione non politica ma orientata al miglioramento del sistema giudiziario italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum sulla Giustizia. A Montevarchi nasce il Comitato locale “SiSepara!” Leggi anche: Il comitato SìSepara spiega la riforma della giustizia in vista del referendum Leggi anche: Referendum sulla giustizia: nasce il Comitato “Sì Riforma”. Zanon presidente, Sallusti portavoce Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Montevarchi: nasce il Comitato locale SiSepara! in vista del referendum sulla riforma della Giustizia; Demos Arezzo aderisce al Comitato Referendum Giustizia. Referendum sulla Giustizia. A Montevarchi nasce il Comitato locale “SiSepara!” - L’obiettivo è quello di alimentare informazione e dibattito pubblico sul referendum, proponendo una valutazione non politica ma orientata al miglioramento del sistema giudiziario italiano. lanazione.it

Referendum sulla legge costituzionale: nasce a Montevarchi il Comitato locale SiSepara! - In previsione del Referendum sulla Riforma della Giustizia della primavera prossima, con l’obiettivo di alimentare l’informazione e il dibattito pubblico, si è formato a Montevarchi il Comitato locale ... valdarnopost.it

