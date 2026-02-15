E’ nato il comitato per il no al referendum sulla giustizia del Valdarno

Il comitato contro il sì al referendum sulla giustizia del Valdarno si è formato ieri, dopo che diversi cittadini hanno deciso di riunirsi per opporsi alla riforma proposta. La decisione è nata da incontri tra residenti preoccupati per le possibili conseguenze di questa modifica, tra cui alcuni avvocati e insegnanti locali che temono ripercussioni sulla qualità dei servizi giudiziari. La creazione del gruppo è avvenuta in un bar di San Giovanni Valdarno, dove si sono scambiati idee e strategie.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – E' nato i l comitato per il no al referendum sulla giustizia del Valdarno. Sabato 14 febbraio 2026 a San Giovanni Valdarno è stato pubblicamente presentato il Comitato per il No al referendum sulla giustizia del Valdarno Aretino e Fiorentino. 'Vota NO per difendere giustizia, Costituzione, democrazia' è lo slogan scelto dal Comitato Nazionale "Società civile per il NO" al referendum costituzionale, che si sta impegnando in queste settimane sulla campagna referendaria relativa ai temi della giustizia. Sarà questo slogan a guidare da oggi in poi anche il lavoro nel territorio che verrà portato avanti dal Comitato nato nel Valdarno Aretino e Fiorentino che è costituito dai seguenti promotori: Ermini David, Vadi Valentina, Nannini Paolo, Degli innocenti o Sanni Leonardo, Sergio Chienni, Piero Giunti, Valentini Giorgio, Tarchi Mauro, Amerighi Mauro, Testi Sauro, Gennai Massimo, Papi Rita, Betti Nazzareno, Ferri Ivano, Prizzon Paola, Bani Emanuele, Mugnai Paola, Grasso Francesco, Cherici Paolo, Ferrabuoi Alessio, Rossetti Luciano, Gennai Antonio, Brogi Enzo, Faleppi Katia, Bigazzi Mauro, Cuzzoni Samuele, Del Giudice Michele, Dervishi Klara, Pierluigi Ermini, Elisa Bertini, Filippo Boni, Pianigiani Valerio, Viligiardi Maurizio, Chiara Galli.