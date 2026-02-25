Referendum giustizia | a Monte Argentario dibattito pubblico il 5 marzo

Monte Argentario si prepara a discutere del referendum sulla giustizia Il 5 marzo a Porto Ercole si terrà un incontro pubblico per approfondire il referendum confermativo sulla giustizia, in programma per il 22 e 23 marzo 2026. L’iniziativa è promossa dal gruppo Svolta per l’Argentario e si terrà al Bar Ristorante L’Isola Felice in lungomare A. Doria 5. L’incontro mira a spiegare le ragioni del voto e favorire un confronto tra i cittadini. L’obiettivo è informare e discutere apertamente su un tema che sta animando il dibattito politico a livello nazionale e locale. Il gruppo invita la cittadinanza a partecipare e a scegliere e votare, sottolineando l’importanza della partecipazione democratica. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo, occasione per proseguire il confronto in modo informale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Referendum giustizia, confronto pubblico a Cava: SÌ e NO a dibattito

Referendum sulla giustizia, il 9 marzo confronto pubblico a Torre Annunziata

Referendum Giustizia - Le 10 ragioni del SI

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, ragioni del sì e del no; MONTE SAN BIAGIO | Dibattito su Decreto Sicurezza e referendum sulla giustizia, ospite Fabio Rampelli; MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo: primo incontro pubblico per il No al referendum sulla giustizia; Referendum giustizia, ad Arezzo Gherardo Colombo spiega le ragioni del No.

Referendum Giustizia, centro anziani usato per propaganda per il No: la Destra attacca il Partito DemocraticoA Monte Mario la denuncia di Fratelli d'Italia e Lega per l'utilizzo dello spazio pubblico per promuovere la contrarietà alla riforma della giustizia proposta dal Governo Meloni ... romatoday.it

Referendum giustizia: ecco i dibattiti e gli incontri in programma nel trapaneseA dialogare con il Dott. Morvillo sarà il Dott. Ottavio Navarra, editore ed ex parlamentare, in un confronto che si preannuncia ricco di spunti di riflessione sul merito della riforma costituzionale e ... tp24.it

Piscina, Poccia: «Pronti a dare un contributo a Monte Argentario in cambio di tariffe agevolate per cittadini e società sportive» ow.ly/zBUS50YlO8s #OrbetelloInforma x.com

La Croce Rossa Italiana e la Cooperativa Santa Barbara avviano progetti di inclusione sociale a Monte Argentario per supportare le persone vulnerabili. - facebook.com facebook