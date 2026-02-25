Referendum costituzionale le ragioni del no | incontro del Pd con Debora Serracchiani e Renzo Orlandi

Introduce Enrico Monti, segretario territoriale del Pd forlivese, mentre Jacopo Zanotti, avvocato, responsabile Forum Giustizia Pd forlivese, modererà l'incontro Venerdì alle 21 alla Taverna Verde (via Somalia, 2) il Pd Forlivese organizza un importante momento di confronto sul Referendum. Con la parlamentare Debora Serracchiani e il professor Renzo Orlandi, già ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università di Bologna, “si discuterà delle ragioni del “no”, per tutelare i principi fondamentali della nostra democrazia”, spiegano i dem. Introduce Enrico Monti, segretario territoriale del Pd forlivese, mentre Jacopo Zanotti, avvocato, responsabile Forum Giustizia Pd forlivese, modererà l'incontro. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum, la Lega: "Fu una battaglia anche della sinistra. Col Sì vincerà la giustizia, non il governo" 🔗 Leggi su Forlitoday.it

“Referendum costituzionale, le ragioni del no”: incontro del Pd alla CavaIl segretario del Pd di Forlì, Marco Bianchi, prende parola durante l’incontro al Circolo Arci di Viale Bologna 250, dove i membri del partito discutono le motivazioni del no al referendum costituzionale, concentrandosi sui rischi di una riforma che potrebbe indebolire i diritti dei cittadini.

Referendum, il Pd di Faenza organizza un incontro con Debora SerracchianiIl Partito Democratico di Faenza ha organizzato un incontro con Debora Serracchiani per discutere del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Le ragioni del No al referendum sulla giustizia; REFERENDUM COSTITUZIONALE: LE RAGIONI DEL NO.

Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it

A Gattinara un incontro sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: Le ragioni del No a Villa PaolottiUn appuntamento di approfondimento dedicato al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è in programma a Gattinara, in provincia di Vercelli, con una serata pensata per illustrare e dis ... valsesianotizie.it

Verso il referendum per la riforma della magistratura. Debora Serracchiani a Trento per sostenere il "no". x.com

Verso il referendum per la riforma della magistratura. Debora Serracchiani a Trento per sostenere il "no". - facebook.com facebook