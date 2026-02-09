Referendum costituzionale le ragioni del ' no' | appuntamento a Bertinoro con Carlo Sorgi e Davide Conti

Questa sera a Bertinoro si tiene un’assemblea pubblica sul Referendum costituzionale. Carlo Sorgi e Davide Conti parlano di perché votare no, in un incontro aperto al pubblico al Bar Nadiani di Fratta Terme. L’evento è organizzato dal Circolo Pd locale e si svolge alle 20:30.

Nuovo appuntamento dedicato ad un approfondimento sul Referendum costituzionale sulla giustizia. Mercoledì 11 febbraio alle 20:30, al Bar Nadiani di Fratta Terme (via Loreta, 110), il Circolo Pd di Bertinoro organizza un'assemblea pubblica sul “Referendum costituzionale, le ragioni del NO”.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Bertinoro Referendum Referendum sulla giustizia, a Predappio un incontro pubblico con Carlo Sorgi e Gessica Allegni Questa sera a Predappio si tiene un incontro pubblico sul referendum sulla giustizia. Referendum giustizia, le ragioni del sì con Augusto Barbera: video Il dibattito sul referendum sulla giustizia si infiamma con le parole di Augusto Barbera. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bertinoro Referendum Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Referendum Costituzionale: tra norma vigente e riforma; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale. Referendum costituzionale 2026, le ragioni del Sì e del No a PolignanoVenerdì 6 febbraio 2026 sono in programma due distinti appuntamenti informativi dedicati alle ragioni del No e del Sì alla riforma Nordio. faxonline.it Referendum sulla giustizia: a Cuneo un riuscito confronto tra le ragioni del sì e quelle del noDalla separazione tra giudici e pubblici ministeri ai due Csm fino all’alta corte disciplinare: i tre punti chiave della riforma costituzionale nell'incontro tenuto in municipio ... targatocn.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.