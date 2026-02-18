Referendum Giustizia | Conte contro Nordio scontro sulla privacy dei finanziatori e tutela della magistratura

Giuseppe Conte ha criticato il ministro Nordio, accusandolo di mettere a rischio la privacy dei finanziatori dei referendum sulla giustizia. La disputa si è accesa dopo che Nordio ha proposto modifiche che potrebbero rendere pubblici i nomi di chi ha sostenuto le campagne, creando tensioni sulla tutela dei donatori. Conte ha ribadito che la trasparenza non deve compromettere la riservatezza di chi ha deciso di sostenere le battaglie referendarie.

Referendum sulla Giustizia: Conte Difende la Privacy dei Donatori, Accuse al Ministro Nordio. L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sollevato un acceso dibattito sulla trasparenza dei finanziamenti alla campagna referendaria sulla giustizia, sottolineando come la legge sulla privacy tuteli chi ha contribuito ai comitati per il no. L’intervento, rilasciato in un’intervista il 17 febbraio 2026, ha innescato polemiche con il ministro della Giustizia, Alfonso Nordio, accusato da Conte di comportamenti inaccettabili e di delegittimazione della magistratura. La Questione della Trasparenza e la Tutela dei Dati Personali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nordio vuole la lista dei finanziatori del comitato No al Referendum. La risposta dell’Anm: «Non li abbiamo, rischio privacy»Il ministro Nordio ha richiesto all’Anm l’elenco dei finanziatori del comitato No al Referendum, sostenendo che conoscere i nomi e le somme aiuti a fare chiarezza.

Bufera su Nordio e il ministero della Giustizia per la richiesta all'Anm sui finanziatori del No al referendumCarlo Nordio e il ministero della Giustizia sono finiti al centro di una polemica dopo aver chiesto all'Associazione Nazionale Magistrati di fornire i nomi dei finanziatori del comitato del No al referendum.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.