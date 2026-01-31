Il ministro Nordio difende il referendum, ribadendo che non serve a punire la magistratura e che non avrà ripercussioni sulla politica. A supportare questa posizione, il sottosegretario Mantovano invita a superare le polemiche e a tornare a un confronto civile, come si aspetta in una vera democrazia. La discussione sui temi giuridici e politici continua a dividere, ma ora si punta a un dialogo più costruttivo.

“La riforma non avrà e non deve avere effetti politici“, ha chiarito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del suo intervento all’inaugurazione dell’Anno giudiziario a Milano. Un’occasione che ha visto il tema del referendum sulla separazione delle Carriere divenire centrale, anche in considerazione delle polemiche che continuano a rincorrersi da mesi. Il Guardasigilli si è espresso senza mezzi termini chiarendo, che sia la riforma che il referendum non sono stati fatti “a favore o contro nessuno“, né per “punire la magistratura o rafforzare il governo“. Un tentativo di fare chiarezza nel mare magnum di opinioni contrastanti che si stanno facendo strada su questi temi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nordio difende il referendum: “Non è per punire magistratura e non avrà effetti sulla politica”

Il ministro Nordio assicura che la nuova riforma della giustizia non avrà effetti politici e che non ci sarà persecuzione se si vince.

La riforma Nordio potrebbe cambiare il volto della magistratura italiana.

