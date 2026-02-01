Real Madrid-Rayo Vallecano | commenti aggiornamenti gol e statistiche

Questa sera il Santiago Bernabéu si prepara a vivere una sfida importante tra il Real Madrid e il Rayo Vallecano. I padroni di casa cercano continuità dopo le ultime partite, mentre gli ospiti vogliono sorprendere in trasferta. La partita inizia alle 14:30 e già si prevedono emozioni e gol. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto.

2026-02-01 14:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Questo pomeriggio il Real Madrid ospita il Rayo Vallecano. Segui tutta l'azione del Bernabeu con il nostro commento in diretta. I coltelli – e i fazzoletti bianchi – potrebbero uscire questo pomeriggio quando il Real Madrid ospiterà il Rayo Vallecano. Le vittorie su Levante, Monaco e Villarreal sembravano aver stabilizzato la nave al Bernabeu, ma l'umiliante sconfitta infrasettimanale per 4-2 in casa del Benfica – aggravata dal gol dei padroni di casa grazie al portiere Anatoliy Trubin – significa che l'allenatore Alvaro Arbeloa è di nuovo sotto il microscopio. Real Madrid-Rayo Vallecano: formazioni, statistiche e anticipazioni Domenica il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano in una partita importante. Real Madrid-Rayo Vallecano (domenica 01 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Bernabeu? Domenica 1 febbraio, al Bernabeu, il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano alle 14.

