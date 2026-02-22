Manchester City-Newcastle | commenti aggiornamenti gol e statistiche per lo scontro della Premier League

Il Manchester City affronta il Newcastle a causa di una recente serie di vittorie consecutive. Durante la partita, i tifosi seguono con attenzione ogni azione sui social e nei locali, mentre i giocatori si preparano a dare il massimo. La sfida si svolge in un clima di grande entusiasmo, con molte aspettative su chi riuscirà a prevalere. I commenti si moltiplicano tra gli appassionati, pronti a commentare ogni gol e ogni dettaglio.

2026-02-21 21:30:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Stasera il Manchester City ospita il Newcastle. Segui tutta l’azione con il nostro commento dal vivo. Il Manchester City può sfruttare l’errore dell’Arsenal a metà settimana e portarsi a due punti dai Gunners vincendo stasera sul Newcastle. Il pareggio dell’Arsenal in casa dei Wolves mercoledì sera ha aperto le porte al City, che ha vinto sei partite e pareggiato una delle ultime sette partite in tutte le competizioni. Due di queste vittorie sono arrivate contro il Newcastle nelle semifinali della Coppa EFL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Manchester City v Newcastle: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per la semifinale della Coppa EFL, ritornoQuesta sera il Manchester City riceve il Newcastle nella semifinale di ritorno della Coppa EFL.

Manchester City v Wolves: commenti, aggiornamenti, gol e statisticheSegui gli aggiornamenti e le statistiche sulla partita Manchester City vs Wolves del 24 gennaio 2026.

Manchester City-Newcastle: Premier League – notizie sulla squadra, inizio, formazioniChi: Manchester City-Newcastle UnitedChe cosa: Premier League ingleseDove: Stadio Etihad, Manchester, Regno UnitoQuando: Sabato 21 febbraio alle 20:00 (20:00 GMT)Come seguire: Avremo tutta la preparaz ... oltrelalinea.news

Man. City-Newcastle 2-1: video, gol e highlightsIl Manchester City piega in casa 2-1 il Newcastle e si porta momentaneamente a -2 dall'Arsenal capolista. Succede tutto nei primi 26 minuti di partita, segnati dalla doppietta di O'Reilly sugli assist ... sport.sky.it

Il Manchester City batte il Newcastle grazie alla doppietta di Nico O’Reilly e vince la 3ª partita di fila in campionato. Inutile il gol del momentaneo pareggio firmato Hall per i Magpies, che in campionato rimangono fermi al 10° posto a 36 punti. La squadra di Gu x.com

