Re Carlo l’apparizione imbarazzante di Harry con Meghan Markle

Re Carlo avrà provato dell’imbarazzo nell’aver visto il siparietto tra suo figlio Harry e Meghan Markle nella serie Netflix della Duchessa del Sussex. Il Principe ha fatto un cameo per compiacere la mogliettina e si è ritrovato a mangiare una insalata disgustosa. Sono lontani i giorni dei ricevimenti a Palazzo. Re Carlo e la scenetta imbarazzante tra Harry e Meghan Markle. Certo la scenetta tra Harry e Meghan è abbastanza innocente, giusto per far divertire il pubblico, e sicuramente non ha creato incidenti diplomatici come le interviste bomba che la coppia ha rilasciato appena se ne è andata da Londra. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, l’apparizione imbarazzante di Harry con Meghan Markle

Contenuti che potrebbero interessarti

Neanche il tempo di metabolizzare il cast di Sanremo 2026, e sono già partite le scommesse. Subito dopo l’apparizione del direttore artistico del Festival, Carlo Conti, che ieri ha annunciato i trenta Big in gara il prossimo febbraio, gli analisti Sisal hanno decret - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo, Meghan Markle scatena un altro scontro imbarazzante con la Famiglia Reale - Ci eravamo illusi che finalmente Re Carlo e i Sussex avessero trovato la via della conciliazione dopo l’incontro tra il Sovrano e suo figlio. Secondo dilei.it

Re Carlo non perdona: Sarah Ferguson è sparita e Andrea ha paura - Nessuno sa che fine abbia fatto Sarah Ferguson dopo che la sua mail indirizzata Jeffrey Epstein è stata resa pubblica. Lo riporta dilei.it

Re Carlo toglie il titolo di principe ad Andrea, lo sfratta - È una messa al bando la storica decisione presa da re Carlo III nei confronti del fratello Andrea, reprobo della dinastia Windsor travolto dagli scandali, a partire dai legami col defunto ... Da ansa.it

Re Carlo toglie il titolo di principe ad Andrea e lo sfratta - È una messa al bando la storica decisione presa da re Carlo III nei confronti del fratello Andrea, reprobo della dinastia Windsor travolto dagli scandali, a partire dai legami col defunto ... Si legge su ansa.it

Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea: ecco cosa succede adesso - In un comunicato ufficiale diffuso nella tarda serata di giovedì 30 ottobre Buckingham Palace ha annunciato che il sovrano «Ha ... Si legge su vanityfair.it

Re Carlo e Camilla incontrano il Papa in Vaticano: i saluti e lo scambio di doni - “Welcome” (benvenuto, ndr): il Papa ha salutato così re Carlo ricevendolo nel Palazzo apostolico. Segnala ilfattoquotidiano.it