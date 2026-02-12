Razza Dominante - Crimini e psiche Luca Delfino il killer delle fidanzate | Podcast ep 2

Luca Delfino, il killer delle fidanzate, torna al centro delle cronache. Nel nuovo episodio del podcast “Crimini e psiche”, si approfondisce la figura di Delfino, che aveva già fatto parlare di sé come il killer delle fidanzate. Le sue azioni, i suoi comportamenti e le motivazioni vengono analizzati, offrendo un quadro più chiaro di un uomo che, come si dice, “o stai con lui o ti fa fuori”.

Razza Dominante - Crimini e psiche. Luca Delfino (episodio 2) «Luca Delfino sai cosa fa? O stai con lui o ti fa fuori». Queste parole le ha dette Antonella Multari all'uomo che qualche tempo dopo l'avrebbe uccisa con 44 coltellate. Ma Antonella non è stata la sola. Prima di lei c'era stata Luciana Biggi, trovata morta tra i rifiuti nel centro di Genova. Al centro di questo episodio di «Razza dominante – Crimini e psiche» c'è Luca Delfino, per tutti il «killer delle fidanzate». Attore, seduttore, manipolatore. Sfuggente e all'apparenza innocuo, ma capace di trasformarsi alla luce rossa di una telecamera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Razza Dominante - Crimini e psiche. Viaggio nell'abisso della mente con il nuovo podcast de Il TempoIl Tempo presenta «Razza Dominante - Crimini e psiche», il nuovo podcast originale scritto e prodotto da Davide Di Santo

