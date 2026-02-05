Razza Dominante - Crimini e psiche La prima puntata del podcast | il caso Raso

Questa mattina, a Roma, un uomo è stato ucciso con due colpi di pistola in un elegante condominio di Piazza Verbano. Vittorio Alemanno è morto sul colpo, e al momento gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia portato a questa sparatoria. La scena del delitto è stata rapidamente messa sotto sequestro, mentre i testimoni sono stati ascoltati. La polizia sta lavorando per risalire ai motivi di un gesto che ha sconvolto il quartiere.

Roma, 27 dicembre 2001. In un elegante condominio di Piazza Verbano due colpi di pistola uccidono Vittorio Alemanno. A sparare è il vicino di casa, Giuseppe “Peppino” Raso, un falegname in pensione conosciuto in tutto il vicinato. Un omicidio brutale ed efferato che i giornali liquidano come «il delitto della porta accanto», ma che per le sue ripercussioni su temi come vizio di mente, capacità di intendere e volere, imputabilità, avrà effetti decisivi in un numero non quantificabile di processi successivi. In questa prima puntata di «Razza dominante – Crimini e psiche», Davide Di Santo ricostruisce il caso Raso entrando nella mente dell'assassino grazie a uno degli esperti che lo hanno incontrato faccia a faccia, il professor Stefano Ferracuti dell'Università La Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Razza Dominante - Crimini e psiche. La prima puntata del podcast: il caso Raso Approfondimenti su Roma Piazza Verbano Omicidio Paganelli, l’incriminazione di Louis Dassilva in una puntata del podcast "Crimini a Rimini" Online prima puntata di 'Amazing', podcast Ama-Adnkronos per una vita più green La prima puntata di 'Amazing', il nuovo podcast di Ama e Adnkronos, è ora disponibile online. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Piazza Verbano Argomenti discussi: Razza Dominante - Crimini e psiche. Viaggio nell'abisso della mente con il nuovo podcast de Il Tempo. Razza dominante - Crimini e psiche. Viaggio nell'abisso della mente con il nuovo podcast de Il TempoIl Tempo presenta «Razza Dominante - Crimini e psiche», il nuovo podcast originale scritto e prodotto da Davide Di Santo, che porta gli ascoltatori dentro la mente di chi ha oltrepassato il limite del ... msn.com Il Tempo Quotidiano. . Razza Dominante - Crimini e psiche. Ecco i nuovo podcast de Il Tempo da domani su tutte le piattaforme. Un viaggio nella mente dei killer più spietati, accanto agli psichiatri forensi che li hanno esaminati e si sono trovati faccia a fa facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.