Milano rapinano in due minuti i passeggeri in metropolitana | arrestati cinque giovani

Colpi lampo messi a segno tra le stazioni Caiazzo e Pasteur: gli autori sono stati individuati dalla Polizia dopo settimane di indagini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, rapinano in due minuti i passeggeri in metropolitana: arrestati cinque giovani

