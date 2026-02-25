Rapina lampo a Campigliano | 3.000 euro in 30 secondi

Sommario: A Campigliano, frazione di San Cipriano Picentino, due uomini armati hanno rapinato un distributore UP, portandosi via circa 3.000 euro. L'azione, durata meno di un minuto, è stata compiuta con un'Alfa Romeo Giulietta nera. Le forze dell'ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare i colpevoli. La sera di ieri, poco dopo il tramonto, il distributore UP di Campigliano è diventato teatro di una rapina lampo. Due uomini, a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta nera, si sono avvicinati all'impianto. Uno di loro, armato di pistola, ha minacciato l'addetto costringendolo a consegnare il denaro. L'intera operazione è durata meno di trenta secondi, il tempo necessario per raccogliere il bottino e fuggire. L'addetto, colto di sorpresa, non ha potuto reagire. La rapidità dell'azione e la minaccia armata hanno reso impossibile qualsiasi tentativo di difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

