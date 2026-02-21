10 euro e sigarette rapina lampo a Bologna | 2 giovani in manette

Due ragazzi sono finiti in manette a Bologna dopo aver rapinato due minorenni in piazza Minghetti. La rapina è avvenuta nel tardo pomeriggio e ha coinvolto poche merci: dieci euro e un pacchetto di sigarette. I giovani hanno avvicinato le vittime, che si trovavano in strada, e li hanno minacciati per ottenere il bottino. La polizia è intervenuta subito e li ha fermati poco dopo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due aggressori.

Due giovani sono stati arrestati a Bologna dopo aver rapinato due minorenni in piazza Minghetti. Il colpo, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha fruttato ai malviventi una banconota da dieci euro e un pacchetto di sigarette. L'intervento della polizia, allertata da un amico delle vittime, ha permesso di bloccare i due rapinatori a bordo di un autobus in via Santo Stefano. La dinamica dei fatti si è svolta con rapidità. I due giovani, un albanese di 20 anni e un marocchino di 19, si sono avvicinati alle loro vittime con fare minaccioso, intimando loro di consegnare il denaro e le sigarette. La prontezza di un amico dei ragazzi rapinati, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, è stata decisiva per il successo dell'operazione.