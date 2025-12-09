Rapina da 40mila euro e dipendente presa in ostaggio a Brescia blitz lampo dei carabinieri | due arresti

Notizie.virgilio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini arrestati a San Zeno Naviglio per rapina aggravata in una sala slot: sequestrata una dipendente, recuperati 40.200 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rapina da 40mila euro e dipendente presa in ostaggio a brescia blitz lampo dei carabinieri due arresti

© Notizie.virgilio.it - Rapina da 40mila euro e dipendente presa in ostaggio a Brescia, blitz lampo dei carabinieri: due arresti

Rapina in banca all’ora di pranzo. Sequestrano dipendenti e clienti. In due scappano con 40mila euro

Rapina in banca a Milano, in ostaggio dipendenti e clienti: ladri scappano con 40mila euro

Rapina da 40mila euro in sala slot: dipendente sequestrata durante il colpo

rapina 40mila euro dipendenteRapina da 40mila euro e dipendente presa in ostaggio a Brescia, blitz lampo dei carabinieri: due arresti - Due uomini arrestati a San Zeno Naviglio per rapina aggravata in una sala slot: sequestrata una dipendente, recuperati 40. virgilio.it scrive