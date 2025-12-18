esce dal carcere dopo aver scontato 12 anni per omicidio arrestato di nuovo per tentata rapina in banca

Dopo aver scontato 12 anni e 6 mesi per un omicidio, un uomo esce dal carcere con intenzioni discutibili. La sua sfortunata decisione di rapinare due banche ad Arezzo si conclude con un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, che evitano il peggio. Un episodio che solleva ancora una volta domande sulla riabilitazione e i percorsi di reinserimento sociale.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Dopo aver scontato 12 anni e 6 mesi per omicidio ha pensato bene di rapinare due banche, ma la reazione dei dipendenti e l’intervento della polizia di Arezzo hanno evitato che i colpi riuscissero. Col risultato che un 50enne italiano è nuovamente finito in carcere per il reato di tentate lesioni e tentata rapina aggravata. Polizia Cosa è successo. I fatti risalgono alla giornata di ieri, mercoledì 17 dicembre. Il primo colpo è stato tentato in una banca di Arezzo intorno alle 8,30 del mattino. La segnalazione giunta agli agenti parlava di un soggetto che, a volto scoperto, minacciava con un coltello il dipendente addetto alle casse, intimandogli la consegna del denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

