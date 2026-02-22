Ranieri Impiantistica CN Posillipo- Solartradex CN Mataro 12-10 Porzio | Reagito da grande squadra

Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo ha vinto contro Solartradex C.N. Mataro con il punteggio di 12-10, grazie alla determinazione di Porzio. La squadra ha mostrato carattere nel secondo tempo, ribaltando la situazione e conquistando il primato nel girone. La vittoria arriva dopo una partita combattuta, in cui i ragazzi hanno saputo reagire alle difficoltà. La prossima sfida si avvicina, e il team si prepara con entusiasmo.

Tempo di lettura: 4 minuti Primo posto per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo nella seconda fase di qualificazione della Conference Cup. I rossoverdi hanno superato questa mattina il Solartradex C.N..Mataro per 12-10, centrando la quarta vittoria su quattro gare disputate. Per il Posillipo 5 gol di Renzuto Iodice e una straordinaria prova di Luca Izzo, autore di interventi importanti e con due rigori parati. La classifica finale vede il Posillipo in testa a 12 punti, il Matarò a 9, 5 per la Stella Rossa, 4 punti per il Setè Natation, ultima la Dinamo Tblisi a 0. La squadra di Pino Porzio sarà dunque tra le teste di serie nel prossimo girone, valevole per i quarti di finale, in programma dal 20 al 22 marzo, in sede da definire.