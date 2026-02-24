Posillipo-Rari Nantes Salerno Porzio | Ci sono le motivazioni per giocare un grande derby

Pino Porzio ha dichiarato che ci sono tutte le motivazioni per disputare un grande derby tra Posillipo e Rari Nantes Salerno. La squadra di Porzio, fresca di qualificazione ai quarti di finale di Conference Cup, si prepara ad affrontare la sfida di campionato. La partita si gioca in un momento di grande entusiasmo dopo i successi europei, con i rossoverdi pronti a dare il massimo sul campo. La sfida si avvicina, la tifoseria aspetta con trepidazione.

Dopo la splendida parentesi europea, con i rossoverdi qualificati ai quarti di finale di Conference Cup con il primo posto nel girone, la squadra di Pino Porzio è attesa dal derby di campionato contro Salerno. La Rari Nantes Salerno ha perso l'ultima partita di misura, contro la Canottieri, 14-15 il finale, ed in classifica occupa il dodicesimo posto, con 12 punti, con 4 vittorie ottenute in stagione. La Ranieri Impiantistica è invece al quarto posto con 29 punti, 5 in piu di Trieste, con una partita in meno ed è reduce, prima dello stop per la Coppa, dalla sconfitta in casa dell'AN Brescia.

A1 M. Recco e Brescia ok, Savona col brivido, Salerno vince il derby col PosillipoTre squadre guidano la classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. Sono Pro Recco Waterpolo, AN Brescia Team e Banco BPM RN Savona. I campioni d'Italia battono in casa 22-13 la De Akker Team con ... federnuoto.it

La Rari Nantes Salerno vince a Chiavari e torna in Serie A1Dopo aver perso gara-1 in Liguria ed aver pareggiato la serie in gara-2 alla piscina Vitale, la Rari Nantes Salerno si è imposta 9-6 alla bella in casa del Chiavari, aggiudicandosi la finale playoff ... rainews.it

Rari Nantes Nuoto Salerno - Piscina Nicodemi. Riviviamo la 15^ giornata di campionato di sabato 14 febbraio 2026 con questa goal collection. RN Nuoto Salerno vs AC Group Canottieri Napoli 14-15 Secondo derby: Mercoledì 25 febbraio contro il Posillipo