Rai | Graziano Pd ' maggioranza non vuole convocare vertici'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Dopo un anno e mezzo la maggioranza ancora non vuole l'audizione dell'ad Rai Giampaolo Rossi e continua a fare melina. La convocazione resta per l'11 marzo, ma la maggioranza si oppone appellandosi all'articolo 11 del Regolamento, secondo cui è esattamente avvenuta la richiesta delle opposizioni. La maggioranza tiene in ostaggio la Commissione. E la Rai nel frattempo va a scatafascio”. Lo dichiara Stefano Graziano capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai a margine della seduta odierna in commissione. Scuola, Valditara stanzia 30 milioni per progetti didattici in difesa dell'ambiente. Nota per la cura e il rispetto degli ambienti scolastici . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina: Graziano (Pd), 'maggioranza spaccata'L'attuale situazione politica in Italia mostra una maggioranza divisa sulle questioni relative all'Ucraina.

Pd: Malpezzi, 'convocare Direzione, accogliere istanze minoranza rafforza partito'Questa mattina, Malpezzi ha ribadito che convocare la Direzione nel momento giusto può rafforzare il Partito Democratico.