Ucraina | Graziano Pd ' maggioranza spaccata'

L'attuale situazione politica in Italia mostra una maggioranza divisa sulle questioni relative all'Ucraina. Secondo Graziano (Pd), le frizioni tra Meloni e Salvini sono evidenti sia in Parlamento che nelle dichiarazioni pubbliche, con alcuni esponenti leghisti che adottano posizioni più caute e ambigue. Questa spaccatura potrebbe influire sulla coesione e sulle future decisioni del Governo in ambito internazionale e europeo.

Roma, 15 gen.(Adnkronos) - "La verità è che la maggioranza è spaccata. Sull'Ucraina sono evidenti le frizioni tra Meloni e Salvini: le stiamo vedendo in Aula plasticamente e nelle parole dei leghisti che mantengono una posizione fredda, frenano le scelte del Governo, introducono elementi di ambiguità che puntano a mettere il guinzaglio a Crosetto e all'azione del Paese in sede europea". Così il capogruppo Pd in commissione Difesa alla Camera, Stefano Graziano.

Sostegno all’Ucraina e legge elettorale, due temi che agitano le acque nella maggioranza e sparigliano le carte nell’opposizione - Sostegno all’Ucraina e legge elettorale, due temi che agitano le acque nella maggioranza e sparigliano le carte nell'opposizione ... blitzquotidiano.it

Ucraina: Quartapelle (Pd), 'maggioranza divisa e incerta, serve chiarezza immediata sugli aiuti' - “Il sostegno che noi abbiamo dato in questi anni rischia di essere vanificato se, in momenti come questi in cui manca il sostegno americano, si indietreggia, si tentenna, ... iltempo.it

