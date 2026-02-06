Pd | Malpezzi ' convocare Direzione accogliere istanze minoranza rafforza partito'

Questa mattina, Malpezzi ha ribadito che convocare la Direzione nel momento giusto può rafforzare il Partito Democratico. La parlamentare ha sottolineato l’importanza di ascoltare anche le voci della minoranza, ritenendo che questo approccio possa contribuire a rendere il partito più coeso e deciso. Le discussioni interne sono diventate un tema caldo, mentre si cerca di trovare un equilibrio tra le diverse fazioni.

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Poter convocare Direzioni nei tempi opportuni garantisce, secondo me, al Partito democratico di essere più forte. Nella discussione c'è la possibilità di far funzionare meglio il nostro partito, quindi mi aspetto che le Direzioni siano sempre convocate con la puntualità richiesta dal nostro Statuto". Lo ha detto la senatrice del Pd Simona Malpezzi nel suo intervento alla Direzione del Pd. "La fatica di provare a lavorare per trovare una linea comune, per accogliere essere le istanze che la minoranza propone, rende il partito più forte e più largo, con maggiori possibilità di vincere", ha detto ancora Malpezzi che, tra le altre cose, ha definito uno "scivolone" il video sui social del Pd sul referendum: "Penso che politicamente quello che è successo questa settimana sulla campagna di comunicazione sia stato un problema politico, è stata una comunicazione sbagliata".

