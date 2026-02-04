Chiede il biglietto allo straniero capotreno ucciso di botte a 36 anni

La polizia tedesca indaga su un episodio violento avvenuto in una stazione. Un capotreno di 36 anni ha chiesto il biglietto a un passeggero senza biglietto, ma quest’ultimo ha reagito con una furia tale da colpirlo ripetutamente. Il dipendente è stato trovato sanguinante e, nonostante i soccorsi, è morto poco dopo. La scena ha scioccato tutti e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza sui mezzi pubblici.

Choc in Germania, dove un capotreno di 36 anni è deceduto dopo essere stato pestato a sangue da un passeggero senza biglietto durante un semplice controllo di routine. Stando a quanto riferito dalla procura di Zweibrücken, i fatti si sono verificati nella serata di lunedì 2 febbraio a bordo di un treno regionale della Deutsche Bahn in partenza dalla stazione di Landstuhl, nella Germania sud-occidentale. Il controllore, il tedesco di origini turche Serkan C., aveva semplicemente chiesto al responsabile, un greco irregolare 26enne che in quel momento si trovava in compagnia di altre persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di esibire il proprio titolo di viaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiede il biglietto allo straniero, capotreno ucciso di botte a 36 anni Approfondimenti su Capotreno Ucciso Germania, capotreno controllore ucciso di botte a 36 anni da un passeggero sul treno regionale: aveva chiesto il biglietto A bordo di un treno regionale in Germania, un controllore di 36 anni è stato brutalmente aggredito da un passeggero. Capotreno chiede il biglietto, giovane lo massacra di botte. La denuncia di Salvini Un episodio di violenza si è verificato alla stazione di Bra, in provincia di Cuneo, dove un capotreno è stato aggredito da un giovane dopo avergli chiesto di mostrare il biglietto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Capotreno Ucciso Argomenti discussi: Non ci salgo più su quel bus. Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminare: parla Riccardo,…; In treno a Venezia? Un calvario. Ho pagato 107 euro (anziché 28) per colpa di un disservizio: l'odissea di una viaggiatrice; Bimbo lasciato a piedi dal bus, autista chiede scusa. Genitori: La questione è chiusa; ‘Mi piacerebbe vederti Jeff… portare il tuo harem!’ Il biglietto affettuoso di Sir Richard Branson a Epstein… mentre Elon Musk chiede della festa più selvaggia. Chiede il biglietto allo straniero, capotreno ucciso di botte a 36 anniChoc in Germania, dove un capotreno di 36 anni è deceduto dopo essere stato pestato a sangue da un passeggero senza biglietto durante un semplice controllo di routine. Stando a quanto riferito dalla ... ilgiornale.it Scandiano, chiede il biglietto del bus agli studenti: controllore picchiato con calci e pugni x.com Un bambino di 11 anni costretto a scendere dall’autobus per un biglietto non valido. L’autista, profondamente dispiaciuto, chiede scusa: “A mente fredda avrei pagato io il biglietto”. Un episodio che fa riflettere su regole, responsabilità e umanità. #Indignazion - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.