4 Torri in ritardo? Colpa degli infortuni Bova | Destinati a crescere mi godo il vivaio

Sesto posto in classifica nel campionato di serie B con un bilancio di sei vittorie e cinque sconfitte. Mancano ancora due giornate al giro di boa, però in casa 4 Torri Volley i conti non tornano del tutto, perchè la zona playoff, ovvero i primi due posti, ad oggi è molto distante. Se la prende soprattutto con la sfortuna Alberto Bova, che non getta la spugna ed è pronto a rinforzare la squadra con l’obiettivo di rimontare. "Il bilancio è al di sotto delle aspettative – osserva il presidente –, anche se bisogna ammettere che squadra e allenatore hanno delle scusanti di non poco conto. Purtroppo si sono infortunati tre giocatori importanti come Poli, Reccavallo e Dalmonte: quest’ultimo doveva essere la punta di diamante della Cavallino, invece praticamente non lo abbiamo mai avuto a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

