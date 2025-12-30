nuova virtus cesena basket inclusione e vivaio

La Nuova Virtus Cesena è un club che promuove il basket come strumento di inclusione e crescita. Attorno alla prima squadra di serie B femminile, il club offre un ambiente che accoglie atlete di diverse età e background, con un’attenzione particolare all’integrazione. Oltre ai successi sportivi, la società si impegna a creare un’area di formazione e sviluppo, valorizzando il valore sociale dello sport e favorendo la partecipazione di tutti.

Giocare a basket non è soltanto questione di fare canestro. Lo sa bene chi frequenta la galassia della Nuova Virtus Cesena, club che attorno alla prima squadra che milita nel campionato femminile di serie B, ha costruito una galassia in grado di accogliere atlete e aspiranti campionasse che rientrano in tutte le fasce di età con, da quest'anno, un ulteriore valore aggiunto, quello dell'integrazione. "Siamo decisamente soddisfatti – analizza Ivana Donadel, responsabile del settore basket virtussino – prima di tutto perché il lavoro svolto nel tempo ci ha permesso di allestire squadre impegnate in tutte le categorie del vivaio: under 19, 17, 15, 14, 13 ed Esordienti, senza ovviamente dimenticare il minibasket.

