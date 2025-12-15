Sulle opere Pnrr il Pd di Montesilvano presenta un esposto alla corte dei conti Natale | Variazioni di bilancio per 3 milioni di fondi extra

Il Pd di Montesilvano ha presentato un esposto alla Corte dei Conti in merito alle opere Pnrr, evidenziando variazioni di bilancio per 3 milioni di euro di fondi extra. La questione riguarda le spese aggiuntive approvate dal consiglio comunale, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse destinate ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un esposto alla procura della corte dei conti, riguardante i 3 milioni di euro complessivi di fondi che il consiglio comunale di Montesilvano ha stanziato come spese extra per le opere Pnrr. A presentarlo la consigliera comunale del Pd Manuela Natale, che spiega i motivi che hanno portato a.

