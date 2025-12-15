Bisseck | Sapevamo qui sarebbe stato difficile Gol? La cosa…

L’Inter conquista una vittoria importante a Marassi, affrontando una partita complicata. Bisseck commenta la difficoltà dell’incontro, sottolineando come il gol decisivo abbia rappresentato un momento chiave per portare a casa il risultato. Un successo che mette in evidenza la tenacia della squadra in una sfida impegnativa.

Bisseck. L’ Inter esce da Marassi con una vittoria preziosa, arrivata però al termine di una gara tutt’altro che semplice. Dopo il doppio vantaggio iniziale, i nerazzurri hanno dovuto resistere alla reazione del Genoa, che con il gol del 2-1 ha riaperto la sfida e aumentato la pressione nel finale, senza però mai riuscire a crea un’occasione nitida per il pareggio. Tra i protagonisti del match c’è stato Yann Bisseck, autore della rete che ha sbloccato il risultato. Il difensore nerazzurro, intervistato da DAZN al termine della partita, ha commentato così l’andamento della gara: “ Vincere con sofferenza? Normale, non tutte le gare sono semplici. Ilnerazzurro.it

Inter - Bisseck riacquista la fiducia di Chivu

Chivu: “Come stanno Darmian e Calha! Lautaro, Zielinski, Bisseck e perché non ho messo Bonny” - Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky, DAZN e in conferenza stampa dopo la gara contro il Genoa. msn.com