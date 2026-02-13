Targa a Clara Marchetto Francesca Gerosa | Il facile revisionismo non ci appartiene

Clara Marchetto e Francesca Gerosa si sono schierate contro la proposta di Fratelli d’Italia di rimuovere la targa dedicata a Marchetto, definendo il revisionismo “facile” e distante dalla loro visione.

"Indignati per la posizione di Fratelli d'Italia sulla targa a Clara Marchetto? Il facile revisionismo non ci appartiene". Sono queste le parole di Francesca Gerosa in merito alle critiche ricevute nelle ultime ore da diversi esponenti politici per l'intervento tenuto mercoledì 11 febbraio al Consiglio regionale, in merito alla mozione sulla riabilitazione di Clara Marchetto, storica figura del Trentino-Alto Adige. "Quando nel dibattito pubblico si rievocano figure storiche complesse, il percorso dovrebbe essere chiaro e rigoroso: prima si promuove uno studio serio, approfondito e documentato, libero da pregiudizi, finalizzato a ricostruire i fatti con equilibrio – ha aggiunto Gerosa, specificando di aver sostenuto questo passaggio anche attraverso il voto –.