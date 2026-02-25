Quella ricerca indefessa del nuovo antifascismo

La ricerca incessante del nuovo antifascismo si basa sulla constatazione che i paesi con opinioni pubbliche favorevoli agli ebrei spesso rifiutano di accoglierli effettivamente. Questa contraddizione si manifesta in diverse politiche e atteggiamenti che ostacolano l’integrazione. Le tensioni tra opinione pubblica e azioni concrete creano un clima di incertezza e confronto. La questione rimane aperta e suscita domande sulla reale volontà di inclusione delle società coinvolte.

"Quale sarà la soluzione del problema ebraico? Lo si saprà a suo tempo. Ma è interessante notare che i paesi la cui opinione pubblica si agitava in favore degli ebrei, rifiuta costantemente di accettarli". Antiche e dimenticate parole di Joseph Goebbels, orrido ma non broccolo delinquente nazista, così come profeta non tanto di Askatasuna, cari, giovani e inarrivabili coglioni, quanto della nuova opinione pubblica italiana antiebraica. La quale, com'era naturale che capitasse, si fa ormai largo perfino alla Rai appena c'è un israeliano che gareggia. Congratulazioni perciò alla giovane Segretaria svizzero-emiliana che guida con mano ferma la sinistra più imbecille del pianeta, per renderla ancora più imbecille.