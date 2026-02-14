Lione Quentin e quella soglia superata | l’antifascismo uccide

Il 12 febbraio, a Lione, Quentin è stato accoltellato durante una conferenza di Rima Hassan, parlamentare di sinistra, che si svolgeva all’Institut d’Études Politiques. La discussione, incentrata sui temi dell’antifascismo, ha attirato molte persone, tra cui lo stesso Quentin. Dopo l’evento, l’uomo è stato colpito da un aggressore sconosciuto, provocando gravi ferite.

Roma, 14 feb – Una conferenza della parlamentare di sinistra Rima Hassan, tenutasi il 12 febbraio all’ Institut d’Études Politiques si trasforma, nelle ore successive, in un gravissimo fatto di sangue. Nei dintorni dell’evento, infatti, si verifica un’aggressione che ha come vittima Quentin, 23 anni, intervenuto – secondo le ricostruzioni – per difendere alcune attiviste del collettivo identitario Nemesis presenti sul posto per un flash mob di protesta. A Lione torna a scorrere il sangue. Stando a quanto denunciato dagli stessi militanti, un gruppo di circa trenta antifascisti, riconducibili al gruppo della Jeune Garde, ha circondato e colpito più persone. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Lione, Quentin e quella soglia superata: l’antifascismo uccide Buche sulle strade di Montefiascone, FdI: "Superata la soglia della tollerabilità" | FOTO Le buche sulle strade di Montefiascone stanno creando problemi ai cittadini. Maltempo in Emilia Romagna, i fiumi fanno paura: piena nel Riminese e soglia rossa superata a Pizzocalvo (Bologna) Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La violenza degli antifascisti: 23enne pestato a morte per aver difeso le attiviste di destra; Lione, aggredito un militante di estrema destra. Accuse alla France Insoumise; Pestaggio davanti a Science Po di Lione: 23enne in fin di vita dopo l'aggressione di gruppi antifascisti; Antifascismo assassino: pestato a morte giovane di destra. Dalla Francia arriva una notizia terribile: ieri un commando della “Giovane guardia”, un collettivo di estrema sinistra già noto per la sua violenza, ha aggredito a morte il 23enne Quentin, uno degli attivisti di destra presenti all’università di Lione durante il conve facebook